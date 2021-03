Toscana: ok a mozione su proroga sospensione delle restrizioni per la Ztl di Firenze

(FERPRESS) – Firenze, 11 MAR – La sospensione delle restrizioni alla circolazione dei veicoli diesel nella Ztl fiorentina deve essere prorogata, d’intesa con il ministero, fino al termine della pandemia per non colpire ulteriormente le categorie economiche. È questo l’impegno che il Consiglio regionale chiede al presidente e alla giunta con una mozione approvata all’unanimità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it