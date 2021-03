Toscana: ok a mozione a difesa del polo ferroviario di Hitachi rail spa Pistoia

(FERPRESS) – Firenze, 16 MAR – Unanimità in aula –38 voti favorevoli su 38 votanti –per la mozione del gruppo Fratelli d’Italia, primo firmatario Alessandro Capecchi, che impegna l’esecutivo regionale “a garantire il sostegno della Regione al distretto ferroviario toscano, a rilanciare il polo tecnologico ferroviario, a difendere con forza il prestigio e la storia del presidio pistoiese di Hitachi rail spa di fronte agli attacchi e alle provocazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it