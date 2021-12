Toscana: ok a finanziamento regionale da 80 mila euro per completare rete cicloturistica di Val di Bisenzio

(FERPRESS) – Firenze, 1 DIC – La ciclovia degli Appennini è più vicina. Con gli 80mila euro appena deliberati dalla giunta su proposta dell’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli c’è il via libera alla realizzazione di un tratto di ciclabile di collegamento tra la Ciclovia del Sole e la Ciclovia della Sieve, ad integrazione appunto del progetto di Ciclovia degli Appennini. Il finanziamento regionale, infatti, andrà a beneficio dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, per la progettazione dell’infrastruttura.

