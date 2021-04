Toscana: no alla chiusura dell’aeroporto di Peretola. Respinta mozione di Noferi (M5S)

(FERPRESS) – Firenze, 14 APR – E’ stata respinta in Consiglio regionale una mozione presentata dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi in merito alla chiusura definitiva dell’aeroporto Vespucci di Firenze. La mozione ha infatti ricevuto il voto favorevole solo di Noferi e Irene Galletti (M5S), mentre tutti gli altri gruppi hanno votato contro.

