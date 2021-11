Toscana, nel Pnrr 4milioni per piste ciclabili a Firenze, Pisa e Siena

(FERPRESS) – Firenze, 4 NOV – Quattro milioni per il rafforzamento della mobilità ciclistica a Firenze, Pisa e Siena. A darne notizia sono il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli che hanno appena ricevuto la bozza di decreto sul finanziamento alle ciclovie urbane a valere sul Pnrr destinate a piste urbane e metropolitane nelle città che ospitano le principali università da collegare a nodi ferroviari o metropolitani.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it