Toscana: monitoraggio ponti della Regione ha individuato interventi per 16 mln e ha fatto da base di partenza per linee guida nazionali

(FERPRESS) – Firenze, 9 LUG – Il monitoraggio dello stato di salute dei ponti toscani, avviato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova e portato avanti nel corso del 2019 in collaborazione con Upi, Anci, con le Università di Pisa e Firenze e con la Federazione degli Ingegneri della Toscana, ha portato già all’individuazione di interventi per oltre 16 milioni di euro ed ha fatto da base di partenza per la stesura di linee guida nazionali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/7/2020 h 12:14 - Riproduzione riservata