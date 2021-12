Toscana: iniziati a Pisa i lavori del ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello

(FERPRESS) – Firenze, 6 DIC – Promessa mantenuta, la posa della prima pietra del ponte ciclopedonale che unirà Riglione a Cisanello, nel comune di Pisa, è avvenuta oggi alla presenza del sindaco Michele Conti e, in rappresentanza della Regione, del presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo che ha portato i saluti anche del presidente della Giunta Eugenio Giani, ringraziandolo per l’attenzione dimostrata al progetto. Trecento i giorni previsti per completare l’opera e consegnarla alle cittadine e ai cittadini.

Pubblicato da COM il: 6/12/2021 h 10:25 - Riproduzione riservata