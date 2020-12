Toscana: iniziano i lavori dei Comitati provinciali per TPL. Baccelli, Regione sarà pronta per riapertura scuole

(FERPRESS) – Firenze, 3 DIC – Inizia oggi il primo giro di incontri dei Comitati provinciali per il tpl, varati dall’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli – su mandato degli altri membri – come articolazioni territoriali del Comitato permanente regionale sul trasporto pubblico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it