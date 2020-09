Toscana: inaugurato cantiere della Grosseto-Siena per adeguamento a 4 corsie del tratto Civitella-Lanzo

(FERPRESS) – Roma, 18 SET – Il cantiere della E78 Grosseto – Siena inaugurato ieri, consentirà l’adeguamento a quattro corsie del tratto Civitella Marittima – Lanzo per 106 milioni di euro, oltre che l’intervento di miglioramento della galleria di Casal di Pari, che realizzeremo entro la fine dell’anno, per un valore di 30 milioni di euro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it