Toscana: in Aula interrogazione M5S su passaggio di consegne tra Mobit e Ati

(FERPRESS) – Firenze, 24 MAR – Cosa ha fatto e cosa sta facendo la Regione Toscana “per facilitare il passaggio di consegne da Mobit ad Autolinee Toscane ed evitare ulteriore sperpero di risorse pubbliche”. Questo l’oggetto di una interrogazione presentata dalla consigliera del Movimento 5 stelle, Silvia Noferi, in merito al “subentro di Autolinee Toscane spa nella gestione del trasporto pubblico locale”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it