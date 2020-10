Toscana: Giani incontra i rider. Diritti e lavoro sicuro, una battaglia nazionale: la Regione al vostro fianco

(FERPRESS) – Firenze, 9 OTT – “Oggi mi sento un rider come voi e mi fa piacere che questo incontro avvenga in una giornata così particolare: mi consente di dire che la Regione farà tutto quanto in suo potere per sostenere la vostra battaglia per un lavoro sicuro e tutelato”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che stamani, entrando in Palazzo Strozzi Sacrati per il passaggio di consegne con il presidente uscente Enrico Rossi, ha incontrato un gruppo di lavoratori delle consegne a domicilio.

Pubblicato da COM il: 9/10/2020 h 09:11 - Riproduzione riservata