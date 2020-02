Toscana: dalla Giunta oltre un milione per manutenzione straordinaria sulla SR 325 della Val di Bisenzio

(FERPRESS) – Firenze, 20 FEB – Con un contributo di 1.070.533 euro assegnato dalla Regione Toscana, la Provincia di Prato potrà eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della Sr 325, tra il Km 64,3 e il km 64,6 (curva di Usella) nel Comune di Cantagallo. Le risorse sono state stanziate lunedì dalla Giunta regionale, che ha approvato una delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

