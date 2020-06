Toscana: dal 14 giugno tornano treni Av a Chiusi. Confermata anche la fermata di Arezzo delle 6.36

(FERPRESS) – Firenze, 8 GIU – Tornano le fermate di Chiusi per i treni Av pensati a servizio del bacino turistico senese. Nell’orario in vigore dal 14 giugno, che stabilisce il progressivo ritorno alla normalità dopo la fase di lockdown, torna la coppia di treni ad Alta velocità inseriti sperimentalmente un anno fa. In direzione Roma il treno fermerà alle ore 8.02, dopo aver fatto sosta ad Arezzo alle 7.36, mentre al ritorno la fermata è prevista alle 21.16 .

Pubblicato da COM il: 8/6/2020 h 09:34 - Riproduzione riservata