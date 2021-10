Toscana: dal 1 novembre più facile fare il biglietto del TPL. Baccelli, svolta ma atterraggio è dolce

(FERPRESS) – Firenze, 8 OTT – Dal 1 novembre il passaggio della gestione del trasporto pubblico ad Autolinee Toscane sarà effettivo e la priorità, da questo momento, sono i cittadini a cui il servizio si rivolge. In primo piano c’è il funzionamento della modalità di acquisto dei biglietti e degli abbonamenti che sarà in sostanza più semplice e accessibile. Basta pensare che il sistema di vendita dei titoli di viaggio sarà uguale in tutta la regione grazie anche all’introduzione di un unico sistema digitale con una biglietteria on line attiva 24 ore su 24.E i nuovi abbonati potranno viaggiare portando con sé solo la propria tessera sanitaria.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/10/2021 h 16:22 - Riproduzione riservata