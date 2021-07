Toscana: da Giunta 2 mln agli enti locali delle ‘aree a domanda debole’ per rinnovo diretto o tramite appalto del parco bus

(FERPRESS) – Firenze, 20 LUG – Due milioni di euro dalla Regione Toscana agli enti locali delle ‘aree a domanda debole’ per rinnovare direttamente o tramite appalto il parco autobus.

La delibera che approva le linee guida del bando con il quale saranno accessibili i finanziamenti, è stata approvata ieri dalla giunta

