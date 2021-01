Toscana: crisi Copa a.r.l, incontro Regione, sindacati e azienda per ammortizzatori sociali

(FERPRESS) – Firenze, 26 GEN – Duecento famiglie sono senza stipendio da dicembre per la crisi di liquidità di Copa a.r.l, società cooperativa con sede a Calenzano che opera nel settore dei trasporti su strada e settori connessi della logistica. Il caso è stato al centro dell’incontro di questa mattina, 26 gennaio, tra Valerio Fabiani, consigliere delegato al lavoro e alle crisi aziendali, le organizzazioni sindacali e l’azienda stessa.

