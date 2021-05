Toscana: Consiglio approva a larga maggioranza la prima legge a tutela dei riders

(FERPRESS) – Firenze, 26 MAG – La sicurezza, la formazione, il controllo e la rappresentanza sindacale. La Toscana apre ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta di ieri a larga maggioranza, con il voto di astensione del gruppo della Lega.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it