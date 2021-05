Toscana: Ceccarelli (Pd), dal 13 giugno sarà rispristinata l’intera offerta dei treni AV alla stazione di Arezzo

(FERPRESS) – Firenze, 25 MAG – «Apprendo con grande soddisfazione da Trenitalia che a partire dal prossimo cambio orario, in programma il 13 giugno, sarà rispristinata l’intera offerta dei treni ad alta velocità alla stazione di Arezzo antecedente all’emergenza Covid. Infatti, dopo una lunga sospensione dell’intera offerta dei servizi Av su scala nazionale dovuta all’emergenza sanitaria e un primo parziale e graduale rispristino, finalmente anche ad Arezzo si torna alla normalità. E’ una bella notizia per la quale mi sono personalmente impegnato e che la città di Arezzo e tutto il territorio stavano aspettando».

