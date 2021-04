Toscana: bando verde urbano e piste ciclabili, 20 le domande ammesse a finanziamento

(FERPRESS) – Firenze, 14 APR – Sono in tutto 20 i progetti finanziati grazie ai 5 mln di euro messi a disposizione attraverso il bando verde urbano e piste ciclabili. Promosso dalla Regione nell’ambito della strategia regionale ‘Toscana Carbon Neutral’, che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050, ha visto la partecipazione di 53 Comuni (che hanno presentato 55 proposte) sui 63 considerati beneficiari, ovvero quelli che presentano maggiori criticità in relazione ai livelli di qualità dell’aria. La graduatoria finale sarà pubblicata nei prossimi giorni.

