Toscana: Baccelli audito in commissione Ambiente. Rinnovo flotta treni in tre anni

(FERPRESS) – Firenze, 16 GIU – Entro il 2024 la flotta dei treni circolanti in Toscana sarà rinnovata “almeno fino al 90 per cento”. Nonostante la pandemia il cronoprogramma previsto nel contratto di servizio Regione/Trenitalia – conferito con affidamento diretto nel rispetto delle normative e con durata di 15 anni, da dicembre 2019 a novembre 2034 – resta confermato, si registra solo un “ritardo di qualche mese”. Non si prevedono aumenti tariffari né riduzione dei servizi. È quanto dichiara l’assessore ai Trasporti Stefano Baccelli in audizione in commissione Ambiente guidata da Lucia De Robertis(Pd).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/6/2021 h 16:59 - Riproduzione riservata