Toscana: arrivato il 4° Rock. Baccelli, entro il 2021 saranno 15 i treni di ultimissima generazione in servizio

(FERPRESS) – Firenze, 29 OTT – E’ arrivato in Toscana il quarto dei 15 treni Rock previsti dal contratto di servizio per il rinnovo della flotta regionale. Il nuovo treno integrerà da subito il servizio sulle linee Firenze-Arezzo e

Firenze-Pisa-Livorno. Da dicembre, inoltre, inizierà a percorrere anche la

dorsale Tirrenica sulla tratta Pisa-Viareggio-Massa-Carrara.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it