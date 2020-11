Toscana: approvato bilancio Autorità Portuale Regionale. Utile di 168.055 euro

(FERPRESS) – Firenze, 18 NOV – Approvato dalla Giunta il bilancio di esercizio 2019 dell’Autorità Portuale Regionale, che sarà sottoposto al Consiglio. Il bilancio vede l’Autorità che raccoglie e gestisce i principali porti commerciali di interesse regionale (Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Isola del Giglio) ha presentato un utile di ben € 168.055, l’80% della quale (134.444) sarà restituito alla Regione in virtù della sua partecipazione alla società.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it