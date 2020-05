Toscana: ampliata riapertura al traffico pesante della Sr 71. Ceccarelli, un primo risultato raggiunto

(FERPRESS) – Firenze, 29 MAG – “Un primo risultato è stato raggiunto. Oggi la provincia di Forlì ci ha comunicato di aver emesso una ordinanza con quale amplia la parziale apertura al traffico pesante nel tratto romagnolo di quella che in Toscana è la Sr 71, dopo il passo dei Mandrioli. In quel tratto il traffico era stato limitato in attuazione di un provvedimento assunto dalla magistratura per questioni legate alla sicurezza della circolazione su un versante

storicamente complicato a causa del pericolo di frane”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 29/5/2020 h 09:27 - Riproduzione riservata