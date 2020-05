Toscana Aeroporti: l’Ad Gina Giani per motivi strettamente personali, ha deciso di rassegnare le dimissioni

(FERPRESS) – Firenze, 26 MAG – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti informa che l’Ad Gina Giani, per motivi strettamente personali, ha deciso di rassegnare le dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti nella Società e nelle Aziende da essa partecipate, con effetto a partire da venerdì 29 maggio 2020.

