Toscana: 700.000 euro per la messa in sicurezza del ponte mobile di Calambrone

(FERPRESS) – Firenze, 31 LUG – Il ponte mobile di Calambrone (Pi), posto sul Canale Navicelli all’intersezione con la sp 224, sarà oggetto di un intervento di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale. L’infrastruttura diventerà di competenza della Regione Toscana, anche se la gestione operativa, compreso il servizio di movimentazione del ponte mobile fino al 31 dicembre 2022, resteranno al Comune di Pisa, che opererà tramite la propria in-house

Navicelli di Pisa srl. Questo quanto previsto dallo schema di Accordo approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, nel corso della sua ultima seduta.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it