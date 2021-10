Tornano i treni storici in Campania. Il 17 ottobre riparte il Reggia Express

(FERPRESS) – Napoli, 11 OTT – Tornano i treni storici in Campania, dopo una lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria. L’iniziativa è promossa dall’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e reti e dalla Fondazione FS. L’obiettivo è favorire la riscoperta delle bellezze del territorio col turismo ferroviario.

Il primo appuntamento è domenica 17 ottobre con il treno storico Reggia Express: composto da carrozze del tipo Centoporte e Corbellini, parte alle 10:00 dalla stazione centrale di Napoli diretto a Caserta, con arrivo previsto alle 10:40.

