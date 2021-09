Torna SIFER, il 12° Salone Internazionale della Tecnologia Ferroviaria dal 26 al 28 ottobre a Lille

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – La 12° edizione di SIFER, l’unica fiera ferroviaria internazionale B2B in Francia, si svolgerà dal 26 al 28 ottobre 2021 al Lille Grand Palais. SIFER è diventato negli anni un appuntamento imperdibile per gli attori del settore ferroviario, e ancor di più quest’anno, in quanto segna il ritorno del faccia a faccia tra tanti espositori, partner e visitatori.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 23/9/2021 h 11:43 - Riproduzione riservata