Torna Lazio in Tour, l’interrail della Regione Lazio realizzato in collaborazione con Trenitalia e Cotral

(FERPRESS) – Roma, 23 LUG – “Torna Lazio in Tour, l’interrail della Regione Lazio. Dopo 3 anni di successi, abbiamo esteso la fascia d’età fino ai 25 anni, perché vogliamo dare a un numero più alto di giovani la possibilità di muoversi liberamente e senza spese. Il Lazio è sempre più la regione dei giovani”, così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it