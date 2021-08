Torino: stazione bus a lunga percorrenza si sposta in corrispondenza della stazione Rebaudengo della SFM

(FERPRESS) – Torino, 3 AGO – La stazione degli autobus a lunga percorrenza abbandonerà corso Vittorio Emanuele II (fronte Palazzo di Giustizia) per trasferirsi in periferia, in corrispondenza della stazione Rebaudengo del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), che consente di raggiungere il centro cittadino in pochi minuti. La nuova struttura, che ha come proponente l’azienda Bus Company, prenderà il posto di un fabbricato industriale dismesso.

Pubblicato da COM il: 3/8/2021 h 11:29