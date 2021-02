Torino: pronto ultimo tratto Lingotto-Bengasi della metro 1. Aprirà ad aprile. Viaggio inaugurale con Cirio e Appendino

(FERPRESS) – Torino, 11 FEB – La linea 1 della metropolitana torinese arriva al capolinea dopo 20 anni: è pronto l’ultimo tratto Lingotto-Bengasi, 1,9 km con le stazioni Italia 61 e piazza Bengasi, che aprirà al pubblico per la metà di aprile.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it