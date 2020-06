Torino: ok del Consiglio comunale a mozione che riafferma la centralità della “mobilità dolce”

(FERPRESS) – Torino, 9 GIU – Via libera del Consiglio comunale di Torino per una mozione presentata da Daniela Albano ed altri consiglieri e consigliere M5S, la quale riafferma la centralità della “mobilità dolce” (le biciclette, i monopattini, l’andare a piedi) e la necessità, accentuata dalla pandemia in corso, di ridisegnare il concetto stesso del muoversi in città, all’insegna della riduzione del traffico e degli stessi spostamenti in ambito urbano. La mozione si ispira anche parte alle proposte formulate dalla Consulta della mobilità ciclistica della Città di Torino.

