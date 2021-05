Torino: ok dalla Giunta a variante Piano regolatore per stazione SFM 5 San Paolo

(FERPRESS) – Torino, 21 MAG – Nell’ultima seduta della Giunta comunale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, è stata approvata la delibera di Variante al PRG sulla nuova stazione Sfm5 San Paolo. “La modifica al Piano Regolatore per la stazione San Paolo – ha sottolineato l’Assessore Iaria – è pronta per passare in consiglio, mentre a breve sarà aperto un tavolo di confronto con il Comune di Grugliasco, città metropolitana e Comune di Torino.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/5/2021 h 14:07 - Riproduzione riservata