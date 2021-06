Torino: ok dal Consiglio a completamento ciclabile Circoscrizione 8 sull’asse sud-est

(FERPRESS) – Torino, 15 GIU – Il Consiglio comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione che impegna sindaca e assessore competente a provvedere al completamento del collegamento delle due tratte della ciclovia della Circoscrizione 8, sull’asse sud-est, separate dalla linea ferroviaria.

Nel documento, presentato dalla consigliera Daniela Albano, si ricorda che nel corso di questa consiliatura il Biciplan è stato rivisto per consentire nuovi percorsi che collegano il centro con la zona sud-est della città, grazie alla realizzazione dei tratti di ciclabile in via Nizza da una parte, in via Zino Zini dall’altra.

Pubblicato da COM il: 15/6/2021 h 10:19 - Riproduzione riservata