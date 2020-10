Torino: nella primavera 2021 in servizio i primi 50 bus elettrici. GTT procederà appena possibile ad assegnare la commessa

(FERPRESS) – Torino, 7 OTT – Undici milioni e 500mila euro entro la fine di quest’anno, gli altri tra il 2021 e il 2023: la Giunta Comunale ha approvato nella sua riunione di questa mattina le modalità di erogazione a GTT dei quasi 31 milioni di euro assegnati dal Governo alla Città di Torino, lo scorso mese di aprile.

