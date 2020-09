Torino: in lizza per conseguire il titolo di Capitale Verde Europea per il 2022

(FERPRESS) – Torino, 17 SET – Tra le 4 città ancora in lizza per conseguire il titolo di Capitale Verde Europea per il 2022 Torino apre una pagina internet con l’obiettivo di coinvolgere ulteriormente i cittadini nelle scelte per rendere la città più vivibile, verde e sostenibile e nella realizzazione di Torino Green Capital 2022.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/9/2020 h 09:56 - Riproduzione riservata