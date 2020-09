Torino-Lione: rispetto del progetto e tutela aspetti ambientali. Regione e Telt incontrano sindaci dell’Unione Montana Valle Susa

(FERPRESS) – Torino, 17 SET – Rispetto del progetto della Torino-Lione approvato dal Cipe e tutela degli aspetti ambientali sono le rassicurazioni fornite da Regione Piemonte e Telt ai sindaci dell’Unione Montana Valle Susa nel corso di un incontro svoltosi nella Sala della Trasparenza del palazzo regionale di piazza Castello a Torino.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it