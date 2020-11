Torino-Lione: Consiglio comunale Torino approva ordine del giorno e mozione per stop dell’opera

(FERPRESS) – Torino, 24 NOV – Ieri, con l’Ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Torino, (primo firmatario Roberto Malanca, Mov5stelle) si è posto l’accento sull’emergenza climatica dichiarata lo scorso anno dal Parlamento europeo che invita i Paesi membri a mettere in campo politiche anche in materia di infrastrutture: le emissioni di CO2 del cantiere Torino-Lione potranno essere compensate solo in tempi molto lunghi (25-50 anni) e ciò è in netto contrasto con le politiche di contrasto all’emergenza climatica.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 24/11/2020 h 09:46 - Riproduzione riservata