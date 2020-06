Torino: La Pietra risponde a richiesta informazioni su stato della metro linea 2

(FERPRESS) – Torino, 9 GIU – L’assessora ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, ha risposto, ieri pomeriggio in Consiglio Comunale, ad una richiesta di comunicazioni (primo firmatario Stefano Lo Russo PD) rispetto allo stato dell’arte della linea 2 della metropolitana.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it