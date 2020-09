Torino: da Giunta ok a Infratrasporti.To Srl per la progettazione definitiva dell’intero tracciato della linea 2 della metro

(FERPRESS) – Torino, 9 SET – La Giunta Comunale di Torino ha approvato ieri mattina la delibera con la quale propone al Consiglio Comunale di avvalersi di Infratrasporti.To Srl per la progettazione definitiva dell’intero tracciato della linea 2 della metropolitana torinese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it