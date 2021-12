Torino domenica 5 dicembre festeggia i 150 anni dalla prima corsa di un tram

(FERPRESS) – Torino, 3 DIC – Torino festeggia i 150 anni dalla prima corsa di un tram trainato a cavalli nel dicembre 1871 e lo fa con ATTS – Associazione Torinese Tram Storici e le splendide motrici d’epoca che nel tempo l’associazione, in stretta collaborazione con GTT, ha restaurato.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it