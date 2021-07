Torino: concluso il primo tratto di galleria fino alla stazione Certosa. In 400 a lavori per le 4 nuove stazioni

(FERPRESS) – Torino, 30 GIU – Si è concluso oggi lo scavo del primo tratto di galleria nell’ambito della realizzazione del prolungamento Ovest della Metropolitana da Fermi a Cascine Vica. Alla presenza del Sottosegretario del Ministero dei Trasporti e della mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri, della sindaca di Torino e della Città Metropolitana Chiara Appendino, dei sindaci di Collegno Francesco Casciano, di Rivoli Andrea Tragaioli, di Grugliasco Roberto Montà, dell’Assessore al bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano, dell’Assessore dei trasporti di Città di Torino e della Città di Torino Maria Lapietra, della Presidente dell’Agenzia per la mobilità piemontese Licia Nigrogno e dell’Amministratore Unico Massimiliano Cudia è stato abbattuto l’ultimo diaframma che separava la galleria dalla stazione Certosa.

