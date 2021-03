Torino: approvato odG su azioni a sostegno del comparto automotive

(FERPRESS) – Torino, 9 MAR – Il Consiglio comunale ha approvato oggi, con 23 voti favorevoli e 6 astenuti, un ordine del giorno presentato da Eleonora Artesio (Torino in Comune – La Sinistra) sulla necessità di sostenere e salvaguardate il settore automotive, particolarmente colpito dalla recessione (e nell’ultimo anno, anche dalle conseguenze della pandemia). Artesio ha anche sostenuto la necessità di svolgere una sessione di Consiglio comunale aperto sul tema. La proposta sarà esaminata nei prossimi giorni dalla Conferenza dei capigruppo.

