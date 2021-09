Torino: Appendino e Lapietra presentano i primi 38 bus elettrici pronti per l’avvio delle scuole

(FERPRESS) – Torino, 6 SET – Chiara Appendino e l’assessora comunale ai Trasporti Maria Lapietra, attraverso un video postato su Facebook, presentano i primi 38 dei 50 bus elettrici acquistati dal Comune di Torino.

Come annuncia il sindaco, sono pronti ad andare su strada per l’inizio dell’anno scolastico.

