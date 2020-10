Torino: al via le lezioni del percorso Formativo per Tecnico Industriale-indirizzo “Trasporti e Logistica” in collaborazione tra Fai, S.I.T.O. e Galilei Ferrari

(FERPRESS) – Torino, 13 OTT – Iniziano il 13 Ottobre 2020 le lezioni del percorso Formativo per Tecnico Industriale settore Tecnologico – indirizzo “Trasporti e Logistica”, realizzato in collaborazione tra Fai – Federazione Autotrasportatori Italiani, S.I.T.O. spa e l’Istituto di Istruzione Statale Galilei Ferrari, con il contributo economico della Camera di commercio di Torino.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/10/2020 h 09:31 - Riproduzione riservata