Torino: 115 mila euro per creare nuove zone di mobilità dolce nelle aree Vanchiglia, Basso San Donato, Campidoglio

(FERPRESS) – Torino, 16 MAR – Saranno utilizzati per realizzare lungo entrambi i controviali di corso San Maurizio una corsia ciclabile e la relativa segnaletica dedicata i 115mila euro dei ribassi di gara per i lavori per la creazione di nuove zone di mobilità dolce nelle aree Vanchiglia, Basso San Donato, Campidoglio, via Di Nanni e piazza Carducci, finanziati con fondi Pon Metro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/3/2021 h 12:05 - Riproduzione riservata