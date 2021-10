Titagarh Firema: nuova impresa per la nuova Metro di Catania

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – Nel famoso film di Francesco Rosi, Mattei-Volontè si affaccia al finestrino dopo il rifornimento di benzina all’appena nata Agip: “Voglio controllare se l’addetto alla pompa sorride…”.

E’ difficile descrivere lo spirito di uno stabilimento industriale: in Germania, ad esempio, sembrano tutti molto “teutonici” (è una tautologia, ma forse rende l’idea), ordinati ed evoluti, anche se poi scopri che la maggior parte del lavoro “pesante” viene svolto in Cina. In Italia – diciamo così – la situazione è molto più “fantasiosa”, con punte di eccellenza straordinarie e altri che sopportano il peso di vicende complesse, a volte anche drammatiche. Un viaggio al Sud può riservare anche molte sorprese.

Allo stabilimento ferroviario Titagarh Firema di Caserta, si respira subito un’aria di “ricostruzione”: un’area di 400.000 metri quadrati di insediamento, di cui 140.000 coperti e attrezzati, è già una sorpresa in un territorio deprivato e racconta subito di un passato importante.

Ma forse più importante è lo “spirito” che si raccoglie nello stabilimento: gli addetti sorridono davvero, sono tutti orgogliosi di partecipare ad un’impresa di ricostruzione, sono anche “proattivi” come si insegna nei manuali, si muovono di iniziativa – ovviamente, nel modo giusto – senza aspettare il comando del capo reparto semmai “teutonico”.

E’ chiaro che c’è la consapevolezza di partecipare ad un impegno che se non è collettivo, semplicemente non è. L’impresa, in effetti, non è delle più facili: si tratta di rimettere in piedi un sito produttivo che potrebbe riempire le pagine di un romanzo, con una sorta di epopea che potrebbe ricordare l’ascesa e il declino dei Florio così ben descritto nel libro di Stefania Auci, I leoni di Sicilia.

L’intero servizio sul nostro magazine settimanale Mobility Press clicca QUI (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine con nuovi aggiornamenti, notizie e approfondimenti sul mondo dei trasporti potete registrarvi cliccando QUI

Pubblicato da AD il: 29/10/2021 h 11:06 - Riproduzione riservata