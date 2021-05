Tirrenia: Federmar Cisal, crisi gestita in modo irresponsabile. Subito tavolo di confronto

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – “E’ drammaticamente irresponsabile che si possa gestire una crisi occupazionale di tale portata attraverso tribunali, carte bollate ed articoli di stampa”. Così la segreteria nazionale Federmar Cisal sulla crisi del Gruppo Onorato. “Da tempo – continua la nota – stiamo chiedendo per le vie ufficiali ai Ministeri interessati, ai vertici del Gruppo, che venga istituito un tavolo di confronto sul futuro delle migliaia di lavoratori coinvolti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it