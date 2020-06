Tiemme: servizi per la Costa degli etruschi e Baratti, da sabato 20 giugno tornano i collegamenti bus

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Da sabato 20 giugno saranno riattivati i servizi estivi via bus verso Baratti e località della Costa degli Etruschi. Si tratta in particolare della linea 15E, corrispondente alla navetta Ecobarattibus, della linea 15D, cioè il collegamento Baratti-Piombino, e della linea 027, ovvero la navetta Park Albatros di San Vincenzo.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it