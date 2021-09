Tiemme: ritorno a scuola, definito il piano di potenziamento. Pronti 65 mezzi in più

(FERPRESS) – Siena, 2 SET – Dal 15 settembre 2021, giorno di riapertura delle scuole in presenza al 100%, saranno complessivamente 65 gli autobus aggiuntivi in servizio sui collegamenti scolastici per potenziare i servizi su tutto il territorio di competenza di Tiemme (province di Arezzo, Grosseto e Siena; bacino di Piombino e Val di Cornia).

Come nel precedente anno scolastico, il potenziamento dei mezzi consentirà di attivare corse bis sulle linee extraurbane ed urbane a maggiore frequentazione degli studenti, nel rispetto dei limiti di capienza massima a bordo, attualmente in vigore, ovvero all’80%.

