Tiemme potenzia e rinnova la flotta bus con nuovi mezzi. Entro marzo in arrivo 7 nuovi bus extraurbani da 12 metri

(FERPRESS) – Siena, 10 FEB – Cresce e si rinnova il parco autobus di Tiemme attraverso scelte lungimiranti e all’insegna dell’autofinanziamento che puntano a valorizzare le risorse finanziarie dell’azienda. Entro il mese di marzo 2021 arriveranno 7 nuovi mezzi extraurbani di ultima generazione, acquistati con un investimento aziendale di 1,3 milioni di euro. Inoltre, grazie ad ulteriori gare di appalto bandite dall’azienda, saranno complessivamente acquistati ulteriori 68 bus tra urbani ed extraurbani, sempre in completo autofinanziamento, di cui 23 entro il 2021.

